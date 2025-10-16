80enni trovati morti in casa ipotesi omicidio-suicidio

Una tragedia ha sconvolto oggi la tranquillità di San Benedetto del Tronto, dove sono stati ritrovati morti una coppia di 80enni, Vanna Venditti e il compagno Mario Cutello, secondo le prime ricostruzioni, feriti a morte da colpi di arma da fuoco. I due non erano sposati ma condividevano la vita e la professione: erano infatti entrambi ex infermieri. Il ritrovamento. A fare il macabro ritrovamento il personale sanitario che avrebbe dovuto riportare la donna nella struttura sanitaria privata di Massignano in cui era ricoverata per una patologia invalidante. La paziente aveva trascorso alcune ore a casa con il compagno in via Stamira dove poi sono stati rinvenuti entrambi cadaveri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 80enni trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio

Altre letture consigliate

Famiglia Morelli (quasi) al completo ? Stasera ci siamo trovati con gran parte della famiglia della Silvietta ? Aperitivo a casa di Babbo Ale, poi pizza al circolo di Viaccia, e serata conclusa con un super torneo di burraco a coppie Non avevamo mai gi - facebook.com Vai su Facebook

80enni trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio - suicidio l'ipotesi più accreditata per la morte di due 80enni di San Benedetto del Tronto, rinvenuti in casa con ferite d'arma da fuoco ... Come scrive ilgiornale.it

Coppia di 80enni trovati morti in casa, l'ipotesi dell'omicidio suicidio: Mario Cutella avrebbe ucciso la compagna Vanda Venditti, gravemente malata - Avrebbe puntato la pistola contro la compagna uccidendola e poi verso sé stesso, suicidandosi in un'abitazione in via Volta a San ... Scrive ilgazzettino.it

Marito e moglie di 80 anni morti in casa, si ipotizza l'omicidio-suicidio - A trovarli il personale sanitario che avrebbe dovuto riportare la donna nella struttura sanitaria dove era ricoverata. Si legge su rainews.it