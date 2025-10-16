70enne sotto sfratto si ‘accampa’ a via Arenula Sisto la incontra | Verifiche sul caso

(Adnkronos) – Questa mattina, fuori dal ministero di Grazia e Giustizia in via Arenula a Roma, il viceministro Francesco Paolo Sisto ha incontrato Teresa Cataldo, una 70enne di Terlizzi, in Puglia, sfrattata dalla sua abitazione e costretta, di fatto, a vivere da due anni con il marito in una tenda nel giardino. Dal 14 ottobre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com