56^ Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini Cicagna con musica e giochi per bambini

Genovatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cicagna torna l'appuntamento con la tradizionale Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini, giunta alla 56^ edizione. Domenica 19 ottobre dalle ore 12:30 pranzo su prenotazione con polenta al sugo di funghi o formaggio, costine di maiale o salsiccia, patate fritte e dolce. Dalle 15. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

