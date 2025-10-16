56^ Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini Cicagna con musica e giochi per bambini

A Cicagna torna l'appuntamento con la tradizionale Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini, giunta alla 56^ edizione. Domenica 19 ottobre dalle ore 12:30 pranzo su prenotazione con polenta al sugo di funghi o formaggio, costine di maiale o salsiccia, patate fritte e dolce. Dalle 15. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

PRESENTAZIONE 14^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA MUNNAREDDA A TRAMUTOLA - facebook.com Vai su Facebook

XXV° Sagra della Castagna 25-26 ottobre #Antillo #messina #eventisicilia25 #yummysicily #visitsicilyinfo Area Camper Accomodations https://comune.antillo.me.it - X Vai su X

56^ Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini Cicagna con musica e giochi per bambini - A Cicagna torna l'appuntamento con la tradizionale Sagra della Castagna a cura del Gruppo Alpini, giunta alla 56^ edizione. Secondo genovatoday.it

32° Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese - E’ stato ufficializzato il programma della XXXII edizione della Sagra della Castagna e del pecorino vitulanese che si terrà il 31 ottobre e il 1- Si legge su napolivillage.com

Torna la Sagra della Castagna e del Pecorino a Vitulano 2025 - Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, Vitulano celebra i sapori del Sannio con la Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese ... fanpage.it scrive