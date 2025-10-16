50 anni ITALPOL Vigilanza evento di solidarietà con Komen Italia

Roma, 16 ott. (askanews) - Un evento di solidarietà per sancire i 50 anni di attività di ITALPOL Vigilanza: la società leader nel mondo della vigilanza ha deciso di farsi accompagnare nell'evento celebrativo da Komen Italia, organizzando così un appuntamento di solidarietà e impegno sociale. Giulio Gravina, Owner di ITALPOL Vigilanza, ha dichiarato: "Sono onorato di esser stato nominato quest'anno come ambasciatore della Comen, ne sono orgoglioso come imprenditore. Siamo molto contenti di festeggiare insieme ai nostri clienti ed ai nostri amici questo importante traguardo dei 50 anni di attività di ITALPOL Vigilanza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

