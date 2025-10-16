50 anni di Italpol Vigilianza a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia

(Adnkronos) – In occasione dello storico traguardo dei 50 anni di attività, Italpol Vigilanza Spa ha scelto di trasformare la propria celebrazione in un evento di solidarietà e impegno sociale, rinnovando il proprio legame con Komen Italia. La serata di ieri, ospitata presso il Circolo di Casina Poste, è stata soprattutto una preziosa opportunità per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Il gup di Roma ha disposto il processo per cinque medici dell'ospedale Bambino Gesù accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di un bimbo di due anni, Giacomo Saccomanno, deceduto il 3 gennaio del 2019 e a cui, secondo l'accusa, era stato i - facebook.com Vai su Facebook

Cinquanta anni di ITALPOL Vigilanza. A fianco di Komen Italia per la prevenzione e la tutela della salute femminile - Una preziosa opportunità per riaffermare l’impegno di ITALPOL Vigilanza a favore della prevenzione e della salute delle donne ... Come scrive msn.com

50 anni ITALPOL Vigilanza, evento di solidarietà con Komen Italia - Un evento di solidarietà per sancire i 50 anni di attività di ITALPOL Vigilanza: la società leader nel mondo della vigilanza ha deciso di farsi accompagnare nell'evento cele ... Scrive quotidiano.net

ITALPOL festeggia 50 anni e rafforza impegno per salute con Komen Italia - ha scelto di trasformare la propria celebrazione in un evento di solidarietà e impegno sociale, rinnovan ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it