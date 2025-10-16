5 canotte di tendenza che conquisteranno tiktok nel 2025

Le canotte sono un capo in continua evoluzione e il 2025 ha portato con sé nuovi spunti, oltre a vecchi richiami al passato. Ecco cosa è di tendenza, così puoi scegliere l’e canotte all’ingrosso più di tendenza per l’outfit del momento per il tuo abbigliamento. 1) La canotta bianca basic Una semplice canotta bianca è forse il capo essenziale del guardaroba più importante di tutti i tempi, seguita a ruota da un fidato paio di jeans dalla vestibilità perfetta! Le canotte bianche sono essenzialmente una tela bianca che può essere indossata sotto maglioni, cardigan, blazer o giacche per far risaltare lo strato esterno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

