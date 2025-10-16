41enne ' imbottito' di banconote false va alla Sagra della Castagna di Cassano Irpino scoperto e denunciato

41enne imbottito banconote falseCassano Irpino, banconote false alla sagra della castagna: i Carabinieri sequestrano 650euro contraffatti e denunciano un 41enne - Movimentata serata alla 47ª Sagra della Castagna di Cassano Irpino, dove i Carabinieri della Stazione di Montella hanno fermato e denunciato un 41enne di San Giorgio a Cremano (NA), già noto alle forz ... Si legge su irpinianews.it

