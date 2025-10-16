41enne ' imbottito' di banconote false va alla Sagra della Castagna di Cassano Irpino scoperto e denunciato

Un 41enne di San Giorgio a Cremano è stato denunciato a Cassano Irpino per aver tentato di spendere banconote false alla Sagra della Castagna.

