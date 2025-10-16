35enne rumeno arrestato a Roma per tentato omicidio trovato in un rudere dopo un mese e mezzo di ricerche

Arrestato a Roma un trentacinquenne rumeno evaso dai domiciliari e accusato di tentato omicidio dopo un mese e mezzo di ricerche.

35enne rumeno arrestato a Roma per tentato omicidio, trovato in un rudere dopo un mese e mezzo di ricerche - Arrestato a Roma un trentacinquenne rumeno evaso dai domiciliari e accusato di tentato omicidio dopo un mese e mezzo di ricerche.

