30 anni di Ipra | all’auditorium Petruzzi un convegno con il professor Luigi Cancrini
L’Ipra – istituto di psicologia relazione abruzzese – compie 30 anni. La sua storia, tra professionalità e passione, raggiunge un traguardo di rilievo che conferma l’importanza dei risultati raggiunti e il prestigio dell’istituto, prestigio fondato su un bagaglio di conoscenze e di esperienze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
