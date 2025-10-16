30 anni di Ipra | all’auditorium Petruzzi un convegno con il professor Luigi Cancrini

Ilpescara.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ipra – istituto di psicologia relazione abruzzese – compie 30 anni. La sua storia, tra professionalità e passione, raggiunge un traguardo di rilievo che conferma l’importanza dei risultati raggiunti e il prestigio dell’istituto, prestigio fondato su un bagaglio di conoscenze e di esperienze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

30 anni ipra all8217auditorium30 anni di Ipra: all’auditorium Petruzzi un convegno con il professor Luigi Cancrini - La sua storia, tra professionalità e passione, raggiunge un traguardo di rilievo che conferma l’importanza dei risultati raggiunti ... Riporta ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: 30 Anni Ipra All8217auditorium