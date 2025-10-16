26enne tenta di stuprare l' ex a Modica così la donna è riuscita a difendersi e a far arrestare il giovane

Un giovane di 26 anni è stato arrestato a Modica per violenza sessuale, minacce e maltrattamenti contro l’ex convivente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

