24enne arrestato a Firenze così nascondeva kg di droga nelle auto parcheggiate

Notizie.virgilio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 24enne marocchino è stato arrestato a Firenze per spaccio: usava auto parcheggiate come deposito per 3 kg di hashish. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

24enne arrestato a firenze cos236 nascondeva kg di droga nelle auto parcheggiate

© Notizie.virgilio.it - 24enne arrestato a Firenze, così nascondeva kg di droga nelle auto parcheggiate

Altre letture consigliate

24enne arrestato firenze cos23624enne arrestato a Firenze, così nascondeva kg di droga nelle auto parcheggiate - Un 24enne marocchino è stato arrestato a Firenze per spaccio: usava auto parcheggiate come deposito per 3 kg di hashish. Da virgilio.it

24enne arrestato firenze cos236Firenze, auto parcheggiata usata come deposito: trovati 3 kg di hashish, arrestato un 24enne - Il 24enne, dopo aver aperto l’autovettura e averne controllato l’interno, è immediatamente uscito e si è diretto di corsa verso lo scooter per poi allontanarsi frettolosamente. Si legge su 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: 24enne Arrestato Firenze Cos236