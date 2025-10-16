20° ROMA FILM FEST PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK ; la giovane Fatima a GAZA sotto i cruenti bombardamenti israeliani | non ci sconfiggeranno la nostra identità sarà per sempre
Straordinario impatto quello del documentario, volutamente "semplice", dell'iraniana Sepideh Farsi in contatto telefonico per più di un anno con la reporter Fatima Hassouna; voto: 8 Scritto da Sepideh Farsi il documentario in diretta da Gaza city con una giovanissima fotoreporter, Fatima Hass. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
