20° ROMA FILM FEST LA VITA VA COSÌ | il film di Riccardo Milani che fa riflettere con ironia e rispetto

Ilgiornaleditalia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia vera quella che ha ispirato il film, ambientato nella spiaggia di Tueredda, con Abatantuono, Raffaelli, Cucciari e un pastore sardo di 84 anni, Giuseppe Ignazio Loi; voto: 8+ Scritto da Riccardo Milani e Michele Astori, La vita va così arriva in anteprima nazionale alla Festa del C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

