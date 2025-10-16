20° ROMA FILM FEST HEDDA | una Hedda Gabler di colore a furor di amore lesbo

Non convince, non affonda, non vince questa versione del masterpiece di Ibsen, diretta da Nia DaCosta e interpretata da - qui anche produttrice - Tessa Thompson; voto: 56 La regista Nia DaCosta offre una moderna versione, provocatoria, di "Hedda Gabler", l'opera più famosa di Henrik Ibsen: d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

