16 ottobre Madonna Mater Domini | assiste un grande santo in punto di morte

Un grande santo invocato soprattutto dalle donne partorienti è stato assistito in punto di morte dalla Madonna, da lui venerata sotto il titolo di «Mater Domini». A Materdomini, frazione del comune di Caposele, in provincia di Avellino, sorge il santuario dedicato a Maria Santissima Mater Domini e a San Gerardo Maiella, protettore delle donne incinte.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

