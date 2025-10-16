16 ottobre Madonna Mater Domini | assiste un grande santo in punto di morte
Un grande santo invocato soprattutto dalle donne partorienti è stato assistito in punto di morte dalla Madonna, da lui venerata sotto il titolo di «Mater Domini». A Materdomini, frazione del comune di Caposele, in provincia di Avellino, sorge il santuario dedicato a Maria Santissima Mater Domini e a San Gerardo Maiella, protettore delle donne incinte.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Scopri altri approfondimenti
Mercoledì 22 ottobre alle ore 20 allo Spazio Culturale Madonna del Corso di Maranello è in programma "Aceto Balsamico: le botti e i legni", incontro per approfondire le tecniche della produzione proposto dal Comitato Maranello Tipico. La serata, condotta da - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Molfetta, mercoledì 16 ottobre ricognizione e ostensione pubblica della venerata icona della Madonna di Sovereto - Nell’imminenza dell’avvio del restauro specialistico conservativo del tempietto o “macchina” processionale in argento che custodisce la sacra immagine della patrona di Terlizzi Maria SS. agensir.it scrive