Un’occasione globale per riflettere su fame, sostenibilità e accesso equo al cibo Cos’è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione La Giornata Mondiale dell’Alimentazione si celebra ogni anno il 16 ottobre, data in cui nel 1945 fu fondata la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura). Questa giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi fondamentali . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - 16 Ottobre – Giornata Mondiale dell’Alimentazione: perché il diritto al cibo riguarda tutti