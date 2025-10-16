16 Ottobre – Giornata Mondiale dell’Alimentazione | perché il diritto al cibo riguarda tutti
Un’occasione globale per riflettere su fame, sostenibilità e accesso equo al cibo Cos’è la Giornata Mondiale dell’Alimentazione La Giornata Mondiale dell’Alimentazione si celebra ogni anno il 16 ottobre, data in cui nel 1945 fu fondata la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura). Questa giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi fondamentali . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Argomenti simili trattati di recente
15 Ottobre – Giornata mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale. A chi porta nel cuore un amore che non ha fatto in tempo a crescere In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale, il Municipio è stato simbolica - facebook.com Vai su Facebook
14 ottobre giornata di Charlie Kirk. Trump gli assegna la medaglia della libertà: "Come Socrate e San Pietro" - X Vai su X
16 ottobre, Giornata dell’alimentazione: quando il cibo diventa un problema - Produzione agroalimentare, sprechi e malnutrizione sono per la Sinu le sfide urgenti da affrontare ... Da lanazione.it
Giornata mondiale dell’alimentazione, si celebra il 16 ottobre: c’è anche un concorso per bambini e ragazzi - Il 16 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA), una ricorrenza nata per ricordare l’anniversario della data di fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite p ... Scrive tecnicadellascuola.it
16 OTTOBRE, GIORNATA MONDIALE DEL PANE, RE DELLA TAVOLA - Nel video l’intervista a: – Mattia Lopez, Forno Giardini – Salvatore Lopez,Forno Giardini La Giornata Mondiale del Pane, istituita nel 2006, è da sempre una ricorrenza che ha come fine quello di rende ... Scrive tvqui.it