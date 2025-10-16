16 ottobre Giornata dell’alimentazione | quando il cibo diventa un problema
Firenze, 16 ottobre 2025 - Come ogni anno, il 16 ottobre, il mondo celebra la Giornata mondiale dell'alimentazione, un’importante occasione per riflettere sul diritto di ogni persona a un’alimentazione adeguata e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Mano nella mano per un’alimentazione e un futuro migliori”. L’alimentazione può essere anche un ‘problema’ per le nuove generazioni. Secondo i dati dell’indagine di OKkio alla Salute (sistema di sorveglianza nazionale istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità), tra i bambini della regione Toscana l’1,3% risulta in condizioni di obesità grave, il 5,7% risulta obeso, il 17% sovrappeso, il 74,2% normopeso e l’1,8% sottopeso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
14 ottobre giornata di Charlie Kirk. Trump gli assegna la medaglia della libertà: "Come Socrate e San Pietro" - X Vai su X
Giovanna Bruno Sindaco. . 15 ottobre: giornata mondiale del lutto perinatale e infantile. Torna a colorarsi di azzurro e di rosa il Palazzo di Città. Da quest’anno, tenendo fede ad un impegno assunto, abbiamo anche il monumento alla memoria dei bambini mai - facebook.com Vai su Facebook
Giornata mondiale dell’alimentazione, si celebra il 16 ottobre: c’è anche un concorso per bambini e ragazzi - Il 16 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA), una ricorrenza nata per ricordare l’anniversario della data di fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite p ... Si legge su tecnicadellascuola.it
Il 16 ottobre la Giornata Mondiale dell’Alimentazione: nei Castelli Romani il futuro del buon cibo è nel rispetto della terra - Pensare al futuro dell’alimentazione nei Castelli Romani significa prendersi cura del territorio, della sua biodiversità e della nostra salute. Segnala castellinotizie.it
16 OTTOBRE, GIORNATA MONDIALE DEL PANE, RE DELLA TAVOLA - Nel video l’intervista a: – Mattia Lopez, Forno Giardini – Salvatore Lopez,Forno Giardini La Giornata Mondiale del Pane, istituita nel 2006, è da sempre una ricorrenza che ha come fine quello di rende ... Secondo tvqui.it