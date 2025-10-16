16 ottobre Giornata dell’alimentazione | quando il cibo diventa un problema

Firenze, 16 ottobre 2025 - Come ogni anno, il 16 ottobre, il mondo celebra la Giornata mondiale dell'alimentazione, un’importante occasione per riflettere sul diritto di ogni persona a un’alimentazione adeguata e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Mano nella mano per un’alimentazione e un futuro migliori”. L’alimentazione può essere anche un ‘problema’ per le nuove generazioni. Secondo i dati dell’indagine di OKkio alla Salute (sistema di sorveglianza nazionale istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità), tra i bambini della regione Toscana l’1,3% risulta in condizioni di obesità grave, il 5,7% risulta obeso, il 17% sovrappeso, il 74,2% normopeso e l’1,8% sottopeso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

