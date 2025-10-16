12 patch occhi per uno sguardo riposato A prova di cambio ora

Sguardo fresco e riposato? Ci sono dei periodi dell'anno in cui la stanchezza si fa sentire ancora di più e questo si percepisce anche nella zona del contorno occhi dove appaiono segni più evidenti, gonfiori e – in generale – meno tonicità. Si può correre ai ripari, ovviamente, partendo da un corretto riposo, per poi aggiungere un'esposizione minore agli schermi e l'uso di prodotti appositi. Tra questi ci sono i patch occhi. Infusi di sostanze che vanno a trattare la zona, sono gli alleati beauty di cui fare incetta quando dobbiamo affrontare cambi d'ora: da quelli dovuti ai lunghi viaggi a quelli ciclici annuali, che coincidono con il periodo autunnale e quello primaverile.

