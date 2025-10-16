?? Màkari 4 | Claudio Gioè Torna nei Panni di Saverio Lamanna
La quarta stagione della fiction di Rai 1 debutta domenica 19 ottobre, promettendo un triangolo amoroso, una "paternità" inaspettata e una maggiore enfasi sulla commedia e la vita familiare. La Trama: Crisi d'Amore e Paternità Inattesa La quarta stagione di Màkari, in onda in quattro prime serate su Rai 1 a partire da domenica 19
