? Isabella Rossellini | Attrice Modella e Figlia d’Arte Tra Cinema e Moda

Nata dal matrimonio tra Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, l’artista, 73 anni, ha costruito una carriera eclettica, segnata da grandi amori (Scorsese, Lynch) e dal coraggioso impegno per la natura. Isabella Rossellini: L’Eredità Famigliare e il Debutto a New York Isabella Rossellini, all’anagrafe Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini nasce a Roma il 18 giugno 1952. . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Isabella Rossellini: Attrice, Modella e Figlia d’Arte Tra Cinema e Moda

