? Roma-Inter la copertina Sky Sport - NOW | Serie A diretta 18 Ottobre 2025 ?
Roma-Inter: serata di grande calcio all'Olimpico! Una sfida tiratissima che promette spettacolo puro. La Roma vuole risalire la classifica con una squadra affamata di crescita, mentre l'Inter arriva con 5 vittorie consecutive e una fiducia alle stelle. DNA, storia e gol: quando queste due squadre si affrontano è sempre una battaglia epica!?? "È una partita da paura" - Tattica, emozioni e moment. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il big match della 7ª giornata di Serie A sarà Roma-Inter: Gasperini ritroverà Dybala (probabilmente dal 1’), mentre Chivu dovrebbe sostituire l’infortunato Thuram con Bonny. Chi la spunterà? ? - facebook.com Vai su Facebook
Soulé: "Roma-#Inter test per capire chi siamo. Con Lautaro in nazionale? Sì, giocheremmo così" - X Vai su X
Serie A, 7^ giornata: il big match Roma-Inter è su Sky - Inter, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW ... Secondo sport.sky.it
Roma-Inter è una cartolina che ringiovanisce: tutti i legami tra Gasp e Chivu - C'è tanto nelle storie di questi due allenatori che lega il big match di sabato alle 20. Riporta sport.sky.it
Roma-Inter su NOW: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti - E non potrebbe esserci ritorno migliore: sabato 18 ottobre, alle ore 20:45, si gioca uno dei big match più attesi dell’anno. Segnala msn.com