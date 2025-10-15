Zlatan Ibrahimovi? si racconta: “Dovevo essere più forte degli altri”. Ospite a This Is Me, Zlatan Ibrahimovi?, 44 anni, ha ripercorso i suoi esordi in Svezia, il Paese dove i suoi genitori si trasferirono prima della guerra. L’ex attaccante, oggi simbolo mondiale di resilienza e determinazione, ha parlato della fatica di emergere in un contesto difficile: “Dovevo essere più forte degli altri per farmi vedere e avere un’opportunità. Se hai fiducia in te stesso, prima o poi la fortuna arriva. Ho fatto sacrifici, sono andato contro tutti. Oggi posso dire di aver aperto le porte alle seconde generazioni in Svezia”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Zlatan Ibrahimovi? a This Is Me: ‘Ho rubato per sopravvivere, ora insegno ai miei figli rispetto e indipendenza’