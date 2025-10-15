Zirkzee Juve l’avventura col Manchester United è al capolinea? Questo fattore potrebbe fargli cambiare idea e tornare in Serie A già a gennaio

Zirkzee Juve, l’avventura col Manchester United è al capolinea: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante olandese. Un sogno che si sta trasformando in un incubo, una frustrazione che potrebbe presto trasformarsi in un’occasione d’oro per il calciomercato Juve. La situazione di Joshua Zirkzee al Manchester United è sempre più tesa. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’attaccante olandese è scontento e, con il Mondiale 2026 nel mirino, un suo addio a gennaio è uno scenario da prendere in serissima considerazione. L’avventura dell’ex Bologna in Premier League non sta decollando. Il tecnico Rúben Amorim gli sta concedendo solo le briciole, e il suo status di comparsa sta mettendo a rischio il suo grande obiettivo: conquistarsi un posto nella nazionale olandese per la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

