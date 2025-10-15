Zirkzee ai margini Roma in pole per gennaio | ma c’è concorrenza anche in Serie A

Tanti i giocatori della Roma protagonisti in questa sosta. Da Ferguson a Mancini più di qualcuno in gol, pronto adesso a tornare alla basa per rimettere la testa sull’ennesimo tour de force che attende i giallorossi tra Serie A ed Europa. Chi invece la propria Nazionale la sta vedendo col binocolo è Joshua Zirkzee, e non potrebbe essere altrimenti: se già Koeman non stravedeva per lui (lo convocò per l’Europeo 2024, nonostante la super annata di Bologna, solo dopo l’infortunio di Brobbey) lo 0 tra gol e assist in 82 minuti accumulati (4 presenze) sa di sentenza per il Mondiale dell’estate prossima, e proprio per coltivare una minima speranza è sempre più evidente come il classe 2001 voglia l’addio a gennaio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Zirkzee ai margini, Roma in pole per gennaio: ma c’è concorrenza anche in Serie A

