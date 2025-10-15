Zes la commissione Bilancio del Senato approva l’estensione a Umbria e Marche
“Con il Ddl Zes approvato il 15 ottobre nella commissione Bilancio del Senato, in sede redigente, e di cui ero relatore, si completa un percorso di attenzione del Governo nazionale anche per le regioni di Marche e Umbria. Due territori in transizione che possono diventare protagoniste della crescita nazionale grazie a strumenti che questa legge mette in campo e con cui si favorisce e si dà una chance concreta di sviluppo ai cittadini e alle imprese di queste Regioni. Si tratta di uno strumento strategico per rilanciare il tessuto produttivo e di un volano per gli investimenti e l’occupazione. Il Governo Meloni mantiene la parola data e continua a lavorare con serieta’ e senso di responsabilita’ per il bene supremo del popolo italiano”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Giorno cruciale per il futuro di Amt, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Genova. A Palazzo Tursi dalle 9,30 commissione consiliare ad hoc per analizzare la situazione dell'azienda. Partecipano i rappresentanti delle commissioni Bilancio, Territorio e - facebook.com Vai su Facebook
La Commissione Bilancio programma i lavori, alla finestra la nuova battaglia degli ex Pip http://dlvr.it/TNgzSz - X Vai su X
Zes, primi passi in Senato. Castelli: «Operativa da novembre» - ANCONA Il disegno di legge sulla Zona economica speciale è stato assegnato alla commissione competente del Senato - Riporta msn.com
Ddl Zes Marche e Umbria: mercoledi' 1 Sbarra in commissione Bilancio del Senato - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luigi Sbarra, sara' ascoltato mercoledi' prossimo, 1 ottobre, alle 14 sul Ddl che detta disposizioni per il ... Lo riporta borsaitaliana.it
Ddl Zes Marche e Umbria: presentati 24 emendamenti in Commissione Senato - Sono 24 gli emendamenti presentati al Ddl che estende la Zes unica alle Regioni Marche e Umbria alla scadenza dei termini in commissione Bilancio del Senato. Come scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com