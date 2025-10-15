Zes la commissione Bilancio del Senato approva l’estensione a Umbria e Marche

“Con il Ddl Zes approvato il 15 ottobre nella commissione Bilancio del Senato, in sede redigente, e di cui ero relatore, si completa un percorso di attenzione del Governo nazionale anche per le regioni di Marche e Umbria. Due territori in transizione che possono diventare protagoniste della crescita nazionale grazie a strumenti che questa legge mette in campo e con cui si favorisce e si dà una chance concreta di sviluppo ai cittadini e alle imprese di queste Regioni. Si tratta di uno strumento strategico per rilanciare il tessuto produttivo e di un volano per gli investimenti e l’occupazione. Il Governo Meloni mantiene la parola data e continua a lavorare con serieta’ e senso di responsabilita’ per il bene supremo del popolo italiano”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it