Zen incontro tra il Mig e l’istituto Giovanni Falcone per lanciare un patto educativo per cultura della non violenza

Palermotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento di dialogo profondo e costruttivo volto ad avviare un percorso condiviso di azione educativa e culturale ispirato ai principi del Movimento per Gentilezza con l’obiettivo di promuovere una cultura della non violenza, della gentilezza e della cura reciproca nelle scuole e nella vita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Sociale , allo Zen incontro tra il Mig e l’Istituto “Giovanni Falcone” per lanciare un patto educativo per cultura della non violenza e gentilezza - Un momento di dialogo profondo e costruttivo volto ad avviare un percorso condiviso di azione educativa e culturale ispirato ai principi del Movimento per Gentilezza con l’obiettivo di promuovere una ... Da blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Zen Incontro Mig L8217istituto