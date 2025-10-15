Zen incontro tra il Mig e l’istituto Giovanni Falcone per lanciare un patto educativo per cultura della non violenza

Un momento di dialogo profondo e costruttivo volto ad avviare un percorso condiviso di azione educativa e culturale ispirato ai principi del Movimento per Gentilezza con l’obiettivo di promuovere una cultura della non violenza, della gentilezza e della cura reciproca nelle scuole e nella vita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

