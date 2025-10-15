Zen a Palermo il blitz delle forze dell’ordine | 300 uomini in campo

Blitz delle forze dell’ordine nel quartiere Zen di Palermo. Alle prime luci dell’alba, il popolare quartiere è stato oggetto di un capillare servizio di controllo del territorio. L’attività interforze condotta dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Questura di Palermo, vede impegnati sul campo circa 300 uomini dei Reparti territoriali, anche con l’ausilio di unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga dei Reparti speciali. L’intervento rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio avente come obiettivi specifici: la ricerca di armi e sostanze stupefacenti, il controllo mirato di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza, l’accertamento di violazioni amministrative, il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a licenze, titoli autorizzatori e regolarità delle attività commerciali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

