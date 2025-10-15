Zelensky vuole i Tomahawk? Noi ne abbiamo tanti Trump accende le speranze di Kiev

Periodicodaily.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Zelensky vuole i Tomahawk? Noi ne abbiamo tanti.". Donald Trump non scioglie ancora le riserve sull'invio dei potenti missili all'Ucraina, ma con una battuta sembra accendere le speranze di un possibile aiuto a Kiev in questo senso. La frase sibillina del tycoon è arrivata ieri, in risposta ai giornalisti durante un incontro con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

