Zelenovic e soci fanno tabula rasa | cacciati Menta e Stella

Triesteprima.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco dopo mezzogiorno il presidente della Triestina Tom Zelenovic e altri soggetti, tra cui Gianbattista Domestici, passeggiavano sorridenti tra piazza Unità e piazza della Borsa. Chissà che non avessero appena perfezionato la cacciata di Sebastiano Stella e Alex Menta, i dirigenti parte del trio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Zelènovic: "Ricostruirò la Triestina" - Si è presentato alla stampa, in una conferenza allo stadio Rocco il nuovo presidente della Triestina Tom Zelènovic, statunitense di origini croate. Lo riporta rainews.it

