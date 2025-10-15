Zelenovic e soci fanno tabula rasa | cacciati Menta e Stella
Poco dopo mezzogiorno il presidente della Triestina Tom Zelenovic e altri soggetti, tra cui Gianbattista Domestici, passeggiavano sorridenti tra piazza Unità e piazza della Borsa. Chissà che non avessero appena perfezionato la cacciata di Sebastiano Stella e Alex Menta, i dirigenti parte del trio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Il nuovo presidente Tom Zelenovic (nel cda anche Olivier Centner e Marco Margiotta) è in arrivo a Trieste per incontrare le istituzioni. - facebook.com Vai su Facebook
Zelènovic: "Ricostruirò la Triestina" - Si è presentato alla stampa, in una conferenza allo stadio Rocco il nuovo presidente della Triestina Tom Zelènovic, statunitense di origini croate. Lo riporta rainews.it