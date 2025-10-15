Zazzaroni | Pio Esposito è un mix tra Altobelli e Vieri Italia ai Mondiali? Voglio essere ottimista

Inter News 24 Le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista, sull’impatto di Pio Esposito dell’Inter con la maglia dell’Italia. Tutti i dettagli in merito. Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato dell’ Italia e di Pio Esposito. OTTIMISMO MONDIALE – Non tutto è perduto, meglio: non tutto è spareggiato. Se a novembre l’Estonia fa pari in Norvegia (.), noi battiamo i moldavi a casa loro e pochi giorni dopo, a San Siro, stendiamo Haaland e i suoi fratelli, se se se. evitiamo i playoff per la prima volta negli ultimi otto anni e filiamo dritti e leggeri alla fase finale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Internews24.com

