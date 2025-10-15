Zani Tendercapital | ' ' Serve Europa più integrata e competitiva per affrontare la nuova geografia economica globale' '

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - "L'economia globale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, segnata da tensioni geopolitiche, dai nuovi modelli dettati dall'AI e da un crescente protezionismo economico. In questo scenario, l'Europa deve avere il coraggio di rilanciare un progetto di integrazione economica ambizioso e coerente''. Lo ha detto Moreno Zani, Presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management, intervenuto al Forum Enpaia 2025, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zani (Tendercapital): ''Serve Europa più integrata e competitiva per affrontare la nuova geografia economica globale''

