Fine settimana da protagonista per il maranellese Marco Zanasi, assieme ad Andrea Belicchi suo abituale coach, nella penultima tappa del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. La coppia della Ferrari 296 Cup è stata veloce e competitiva, capace di realizzare una doppia pole position e vincere gara 2, dopo che gara 1 ha portato l’equipaggio della Pinetti Motorsport appena sotto il podio con quarto posto di valore. Imola è un circuito amato dal pilota maranellese e lo si è visto fin dalle prove libere con ottimi riscontri cronometrici che si sono concretizzati con la pole position in entrambe le gare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zanasi è primo a Imola