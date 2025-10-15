zalando thomas schwulera nuovo vice presidente beauty

Thomas Schwulera è stato nominato vice president del comparto beauty di Zalando. Il colosso dell’e-commerce ha deciso di affidarsi al manager per spingere la crescita del settore. Secondo la società il beauty ha un potenziale elevato. Soprattutto perché il 76 per cento dei 52 milioni di utenti attivi sulla piattaforma acquista prodotti da più categorie. E non a caso Zalando ha scelto Schwulera. Il nuovo vice president vanta dieci anni di carriera in L’Oréal, altro colosso per cui ha rivestito ruolo direttivi in diversi mercati europei e a Parigi, alla sede centrale. Da agosto 2021 è stato amministratore delegato di L’Oréal Svizzera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

