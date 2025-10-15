Zaia si candida capolista in tutte le province venete | Rispondo così ai veti Poi lancia la sfida | Dobbiamo prendere più voti della Lombardia
Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato la propria candidatura a capolista in tutte le province in vista delle prossime elezioni regionali. La dichiarazione è stata fatta durante un comizio a Padova per sostenere la candidatura di Alberto Stefani alla presidenza della Regione. Zaia ha motivato la sua scelta come una reazione ai “veti” politici ricevuti, affermando: “Se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale”. Poi ha lanciato la sfida: “Qui in Veneto la partita è prendere più voti della Lombardia”. L'articolo Zaia si candida capolista in tutte le province venete: “Rispondo così ai veti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Care lettrici e cari lettori, ecco la copertina della Difesa del popolo di domenica 28 settembre che trovate nelle chiese e nelle edicole. In primo piano: Elezioni regionali il 23-24 novembre. Chi si candida? IL VENETO DOPO ZAIA: COSA DOVRÀ AFFRONTAR - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Veneto, Zaia capolista Lega in tutte le province: “Qui dobbiamo prendere più voti dei lombardi” - L'annuncio lo fa all'apertura della campagna elettorale di Alberto Stefani, nome unico per il centrodestra candidato a governatore, e lo dedica "a chi ha messo veti”. Si legge su ilriformista.it
Regionali Veneto, FdI 'benedice' la candidatura di Zaia capolista della Lega. "Un fuoriclasse. Fa bene a tutta la coalizione" - capogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato, eletto in Veneto e uno dei principali e ... Lo riporta affaritaliani.it
Veneto, la mossa di Zaia: "Mi candido capolista in tutte le province" - Qui la partita è una sola: dobbiamo prendere molto più dei lombardi ed è chiusa lì... Come scrive adnkronos.com