Zaia si candida capolista in tutte le province venete | Rispondo così ai veti Poi lancia la sfida | Dobbiamo prendere più voti della Lombardia

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato la propria candidatura a capolista in tutte le province in vista delle prossime elezioni regionali. La dichiarazione è stata fatta durante un comizio a Padova per sostenere la candidatura di Alberto Stefani alla presidenza della Regione. Zaia ha motivato la sua scelta come una reazione ai "veti" politici ricevuti, affermando: "Se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale". Poi ha lanciato la sfida: "Qui in Veneto la partita è prendere più voti della Lombardia".

