Zaia prende tempo ma il pressing cresce | Devi salvare la Lega - RETROSCENA

15 ott 2025

Fa finta di niente, Luca Zaia. Parla di agricoltura, di sanità, di autonomia, e quando gli chiedono del futuro della Lega, scuote la testa, abbozza un sorriso e dice: “Io penso al Veneto”. Ma dietro le quinte, il governatore è al centro di una pressione crescente. E non solo da parte di amministrato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

