Zaia | Mi candido capolista in Veneto Aperta la campagna elettorale di Alberto Stefani

Ilgazzettino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PADOVA - «Posso capire tutto ma non i veti e allora ho detto: se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale e quindi, parlando con Alberto, ho solo una soluzione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

zaia mi candido capolista in veneto aperta la campagna elettorale di alberto stefani

© Ilgazzettino.it - Zaia: «Mi candido capolista in Veneto». Aperta la campagna elettorale di Alberto Stefani

