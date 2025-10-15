Zaia | Mi candido capolista della Lega in tutte le province del Veneto Sono un problema? Lo diventerò davvero E Vannacci finisce nel mirino
Il Doge in prima linea. "Posso capire tutto ma non i veti e allora ho detto: se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale e quindi, parlando con Alberto, ho solo una soluzione per diventare un problema: mi candido capolista in ogni provincia". Alberto è Stefani, candidato governatore alla Regione Veneto del centrodestra. L’annuncio, invece, è di Luca Zaia, il presidente in scadenza dopo due mandati. Che vuole “diventare” un problema reale (ma anche un valore elettorale aggiunto per il Carroccio) e far pesare (agli altri) il suo consenso: “Se prima si diceva ‘dopo Zaia, solo Zaia’, adesso si dirà: ‘Dopo Zaia, scrivi Zaia’ ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
