Zaia e Sangiuliano sono le spine del centrodestra in Veneto e Campania

Lidentita.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due fuochi diversi, una stessa febbre politica. Nel Nord-Est, Luca Zaia non ha ancora sciolto il nodo della candidatura e combatte una battaglia di principio contro la Lega di Matteo Salvini per il simbolo; nel Mezzogiorno, Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, oggi corrispondente Rai da Parigi, tiene in sospeso FdI con un mezzo “sì” . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

zaia e sangiuliano sono le spine del centrodestra in veneto e campania

© Lidentita.it - Zaia e Sangiuliano sono le spine del centrodestra in Veneto e Campania

Argomenti simili trattati di recente

zaia sangiuliano sono spine“La sfida era impegnativa”. E Zaia minaccia l’addio - In Campania Arianna Meloni vuole candidare l’ex ministro Sangiuliano. Si legge su repubblica.it

Zaia, firma stato emergenza per il Veneto - Sono stati 90 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco dalla serata di ieri per il maltempo che ha colpito il Veneto con allagamenti ad abitazioni, scantinati, strade. Lo riporta ansa.it

Bomba d'acqua nel Veneziano, Zaia dichiara stato emergenza - Il presidente del Veneto, luca Zaia, ha chiarato lo stato di emergenza regionale per San Michele al Tagliamento e i territori della costa veneta colpiti dalla bomba d'acqua. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zaia Sangiuliano Sono Spine