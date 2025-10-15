Due fuochi diversi, una stessa febbre politica. Nel Nord-Est, Luca Zaia non ha ancora sciolto il nodo della candidatura e combatte una battaglia di principio contro la Lega di Matteo Salvini per il simbolo; nel Mezzogiorno, Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, oggi corrispondente Rai da Parigi, tiene in sospeso FdI con un mezzo “sì” . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Zaia e Sangiuliano sono le spine del centrodestra in Veneto e Campania