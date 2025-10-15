Zaia avverte il centrodestra | Se sono un problema vedrò di esserlo veramente

Agi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Ho detto e confermo che trovo strano che un  governatore uscente  che ha oltre il  70% del consenso  tra i veneti, e non lo dico io, lo dite voi con i vostri sondaggi, si ritrovi, prima, ad avere negata la sua  candidatura, dopo, negata una  lista civica  che potrebbe portare un sacco di consenso al  centrodestra  e, infine, negata anche la possibilità di mettere il nome sul simbolo. Ne prendo atto: se sono un problema, vedrò di crearlo veramente questo problema". L'ha detto il  governatore del Veneto Luca Zaia  a poche ore dall'avvio ufficiale della  campagna elettorale  del  candidato presidente  scelto dal centrodestra,  Alberto Stefani. 🔗 Leggi su Agi.it

zaia avverte il centrodestra se sono un problema vedr242 di esserlo veramente

© Agi.it - Zaia avverte il centrodestra: "Se sono un problema, vedrò di esserlo veramente"

Scopri altri approfondimenti

zaia avverte centrodestra sonoZaia minaccia gli alleati: "Pensate io sia un problema? Lo diventerò davvero" - Il governatore del Veneto medita sul suo futuro: "Tutti sono interessati a cosa farò, lo comunicherò quando sarà il momento". Lo riporta ilfoglio.it

zaia avverte centrodestra sonoRegionali, Zaia agita il centrodestra: “Se sono un problema, lo renderò tale” - A poco più di un mese dalle elezioni regionali in Veneto, è proprio il governatore uscente Luca Zaia ad agitare il centrodestra. veronaoggi.it scrive

zaia avverte centrodestra sonoStefani verso la regione Veneto, al via la campagna elettorale. Zaia: «Se sono un problema, vedrò di diventarlo davvero» - E' l'inizio di un nuovo capitolo per il Veneto, che dopo 15 anni di presidenza firmata Luca Zaia è pronta a cambiare. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Zaia Avverte Centrodestra Sono