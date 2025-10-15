Zaia avverte il centrodestra | Se sono un problema vedrò di esserlo veramente

AGI - "Ho detto e confermo che trovo strano che un governatore uscente che ha oltre il 70% del consenso tra i veneti, e non lo dico io, lo dite voi con i vostri sondaggi, si ritrovi, prima, ad avere negata la sua candidatura, dopo, negata una lista civica che potrebbe portare un sacco di consenso al centrodestra e, infine, negata anche la possibilità di mettere il nome sul simbolo. Ne prendo atto: se sono un problema, vedrò di crearlo veramente questo problema". L'ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia a poche ore dall'avvio ufficiale della campagna elettorale del candidato presidente scelto dal centrodestra, Alberto Stefani. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Zaia avverte il centrodestra: "Se sono un problema, vedrò di esserlo veramente"

