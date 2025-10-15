Yuri Romanò show al debutto in Russi! Top scorer formidabile serie di ace consecutivi dopo i brividi mondiali
Yuri Romanò ha fatto il proprio debutto in Russia, indossando la casacca del Fakel Novy Urengoy. Il miglior opposto degli ultimi Mondiali, vinti in pompa magna con l’Italia (memorabili i suoi cinque ace consecutivi siglati nella finale contro la Bulgaria), ha fatto prontamente la differenza all’esordio in una nuova realtà agonistica, abbracciata dopo aver lasciato Piacenza. Il 28enne brianzolo è infatti risultato il top scorer del match che il suo club ha vinto contro lo Gazprom-Yugra Surgut: secco 3-0 (25-23; 25-17; 25-21) nel ritorno del secondo turno della Coppa Russia, ribaltando così la sconfitta rimediata al tie-break nel confronto d’andata (dove il nostro portacolori non era presente). 🔗 Leggi su Oasport.it
