Il Chief Adviser del Bangladesh, Muhammad Yunus, è rientrato a Dhaka questa mattina, dopo una visita di due giorni a Roma per partecipare al World Food Forum presso la sede della Fao. Durante il soggiorno, l’uomo che sta cercando di traghettare il Paese del sud-est asiatico verso un futuro concreto, ha tenuto il discorso inaugurale dell’evento e incontrato il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, e il presidente dell’Ifad, Álvaro Lario. Insieme a Lula e Dongyu, Yunus ha inaugurato la nuova sede della Global Alliance Against Hunger and Poverty, simbolo della sua visione globale di lotta alla povertà e alle disuguaglianze. 🔗 Leggi su Formiche.net

Yunus rientra da Roma e trova il Bangladesh ancora nel caos