Yildiz via dalla Juve? Ipotesi oggi remota ma in caso di addio sarà asta tra questi tre top club | chi sta pensando concretamente al turco

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz via dalla Juve, la Gazzetta fa il punto: la trattativa per il rinnovo non si sblocca e le big d’Europa (Arsenal, Chelsea e Barça) sognano il colpo. Una firma attesa, un annuncio che sembrava imminente e che invece sta tardando ad arrivare. Il rinnovo del contratto di  Kenan Yildiz  con la  Juventus  è la priorità assoluta per la dirigenza bianconera, ma la trattativa, come riportato da  La Gazzetta dello Sport, sta vivendo una fase di leggero stallo che alimenta le speranze dei top club europei. La volontà di entrambe le parti, però, resta la stessa: continuare insieme, a lungo. Yildiz Juve: il pericolo dalla Premier e dalla Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

