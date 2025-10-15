Kenan Yildiz ed un futuro ancora tutto da scrivere: cosa sta accadendo al trequartista turco e quale futuro è possibile (Ansa Foto) – SerieAnews Quanto può valere un talento che non ha ancora raggiunto il pieno potenziale? E quanto costa, invece, perderlo nel momento in cui inizia a brillare? Domande scomode, che in queste settimane iniziano a farsi strada anche alla Continassa, dove la questione Kenan Yildiz ha smesso di essere solo un semplice rinnovo contrattuale per diventare qualcosa di più grande, e forse anche più rischioso. Non si parla (ancora) di rottura, ma è chiaro che qualcosa non stia filando liscio. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Yildiz tra Juve e Chelsea: cosa sta succedendo davvero?