Yildiz tra Juve e Chelsea | cosa sta succedendo davvero?

Serieanews.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kenan Yildiz ed un futuro ancora tutto da scrivere: cosa sta accadendo al trequartista turco e quale futuro è possibile  (Ansa Foto) – SerieAnews Quanto può valere un talento che non ha ancora raggiunto il pieno potenziale? E quanto costa, invece, perderlo nel momento in cui inizia a brillare? Domande scomode, che in queste settimane iniziano a farsi strada anche alla Continassa, dove la questione Kenan Yildiz ha smesso di essere solo un semplice rinnovo contrattuale per diventare qualcosa di più grande, e forse anche più rischioso. Non si parla (ancora) di rottura, ma è chiaro che qualcosa non stia filando liscio. 🔗 Leggi su Serieanews.com

yildiz tra juve e chelsea cosa sta succedendo davvero

© Serieanews.com - Yildiz tra Juve e Chelsea: cosa sta succedendo davvero?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

yildiz juve chelsea cosaJuve, Yildiz rischia di diventare un caso: il precedente Kvara, il rischio Chelsea e la strategia di Comolli - Il Chelsea piomba su Yildiz, tra i meno pagati della Juventus, con un'offerta monstre. Si legge su sport.virgilio.it

yildiz juve chelsea cosaYildiz Juve, retroscena sul turco: in estate quel top club ha offerto 67 milioni, in caso di fumata nera per il rinnovo tornerà alla carica. I dettagli - Yildiz Juve, la Gazzetta svela i dettagli del no estivo: quel top club inglese aveva offerto una cifra monstre, ma i bianconeri hanno alzato il muro Un interesse mai sopito, una fiamma che torna ad ac ... juventusnews24.com scrive

yildiz juve chelsea cosaYildiz Juventus, rinnovo in bilico: quella big inglese lo vuole a tutti i costi - Ma il club londinese non ha alcuna intenzione di mollare la presa Sull’edizione odierna di Tuttosport torna protagoni ... Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Juve Chelsea Cosa