Yildiz Juventus rinnovo in bilico | quella big inglese lo vuole a tutti i costi

Yildiz Juventus, assalto del Chelsea per il talento turco: i bianconeri resistono. Ma il club londinese non ha alcuna intenzione di mollare la presa Sull’edizione odierna di Tuttosport torna protagonista Kenan Yildiz, il giovane talento della Juventus che continua a far parlare di sé in tutta Europa. Le prestazioni del classe 2005 con la nazionale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Yildiz Juventus, rinnovo in bilico: quella big inglese lo vuole a tutti i costi

