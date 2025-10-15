Yildiz Juve retroscena sul turco | in estate quel top club ha offerto 67 milioni in caso di fumata nera per il rinnovo tornerà alla carica I dettagli

Yildiz Juve, la Gazzetta svela i dettagli del no estivo: quel top club inglese aveva offerto una cifra monstre, ma i bianconeri hanno alzato il muro. Un interesse mai sopito, una fiamma che torna ad accendersi di fronte alle prime difficoltà nel rinnovo. Il Chelsea non ha mai smesso di pensare a Kenan Yildiz e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il club inglese sarebbe pronto a tornare alla carica per il gioiello della Juventus. A riaccendere le speranze dei “Blues” è il leggero rallentamento registrato nella trattativa per il prolungamento del suo contratto, ma la posizione della Juve resta chiara e decisa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, retroscena sul turco: in estate quel top club ha offerto 67 milioni, in caso di fumata nera per il rinnovo tornerà alla carica. I dettagli

