Yildiz il pallonetto è perfetto! E Montella se lo coccola così
Kenan Yildiz trascina la Turchia nel successo per 4-1 sulla Georgia. Il numero 10 della Juve porta in vantaggio la sua Nazionale con un pallonetto perfetto a scavalcare Mamardashvili. Il gol è stato inizialmente annullato per un presunto fuorigioco della stellina turca, ma poi è stato convalidato per la gioia di Vincenzo Montella in panchina. I padroni di casa si assicurano la vittoria anche grazie alla doppietta di Demiral e alla rete di Akgun, mentre a nulla è servito il gol di Kochorashvili per i georgiani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
