Yildiz fenomeno anche con la Turchia 3 gol in 2 partite da vero trascinatore | cosa ha scritto poi sui social il numero 10 della Juventus – FOTO

Yildiz, numero 10 della Juventus, ha scritto questo messaggio sui social dopo i 3 gol in 2 partite segnati con la Turchia. Le parole. Un leader, un trascinatore, un bomber. La sosta per le nazionali consegna alla Juventus un Kenan Yildiz in stato di grazia assoluta. Il fantasista bianconero è stato il protagonista indiscusso della sua Turchia, trascinandola con tre gol in due partite e lanciando, al termine del doppio impegno, un messaggio che la dice lunga sulla sua fame: « Non spetta a un turco fermarsi ». Uragano Yildiz: 3 gol in 2 partite. L’impatto del numero 10 della Signora con la sua nazionale è stato a dir poco devastante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz fenomeno anche con la Turchia, 3 gol in 2 partite da vero trascinatore: cosa ha scritto poi sui social il numero 10 della Juventus – FOTO

Leggi anche questi approfondimenti

Da Ratisbona alla Champions League, sognando i Mondiali con la Turchia: è la storia di Kenan Yildiz ma anche di Can Uzun, trequartista classe 2005 dell'Eintracht, cresciuto insieme al fenomeno della Juventus tra le rive del Danubio. Amici inseparabili sin d - facebook.com Vai su Facebook

#Yildiz è un fenomeno. #Vlahovic panchinaro bene. Voglia di non mollare mai. Bello rimontare ecc. #JuveBorussia #JuveBVB Però così non si può continuare... #Tudor non può sbagliare sempre formazione e con questa difesa ballerina... Spiace ma non si fa - X Vai su X

Yildiz brilla ancora con la Turchia: terza rete in due partite - Il talento bianconero ha segnato ancora con la sua nazionale, trovando il terzo goal in soli due match con la Turchia. Secondo ilbianconero.com

Cosa ci dice la doppietta di Yildiz con la Turchia: la differenza alla Juventus non è il ruolo - ùMentre Dusan Vlahovic spreca e perde con la Serbia, Openda entra ma non incide con il Belgio e David non calcia neanche una volta con il Canada, Yildiz ha trascinato la Turchia alla netta vittoria ... Segnala ilbianconero.com

La Juventus: "Yildiz show con la Turchia, vincono Italia e Portogallo" - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, fa il consueto punto sui giocatori bianconeri impegnati con le rispettive nazionali: " Tante partite e diversi giocatori bianconeri impegnati ... Da msn.com