Yildiz Chelsea da Londra sono pronti a fare sul serio | sul tavolo del turco c’è questo maxi contratto La Juve ora deve fare in fretta per il rinnovo

Yildiz Chelsea, i Blues pronti a un’offerta monstre per l’ingaggio del turco: si lavora per chiudere il rinnovo, ma la distanza resta. Una trattativa che va avanti, una fiducia reciproca che non è in discussione, ma un pericolo che si fa sempre più concreto. Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus è la priorità assoluta per la dirigenza bianconera, ma il tempo passa e l’accordo non arriva. E in questo stallo, come riportato da Tuttosport, si è inserito con prepotenza il Chelsea, pronto a far vacillare il gioiello turco con un’offerta faraonica. Yildiz Chelsea: l’allarme dalla Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Chelsea, da Londra sono pronti a fare sul serio: sul tavolo del turco c’è questo maxi contratto. La Juve ora deve fare in fretta per il rinnovo

