Yamal addio al Barcellona? Quella squadra è pronta ad offrire una cifra record importante
Yamal: offerta record dall’Arabia, ma il Barcellona frena sul trasferimento La voce che scuote il mondo del calcio è quella che riguarda Yamal, talento spagnolo classe 2007, oggi protagonista nel Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni, l’Al?Hilal dell’Arabia Saudita starebbe preparando un’offerta senza precedenti per assicurarsi il giovanissimo campione: si parla di 400 milioni di euro, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
