Yamaha WR125R 2026 | la dual sport che vuole conquistare i giovani
La casa di Iwata sfodera una nuova moto da 125 cc compatta e maneggevole, pronta per l'asfalto e per chi vuole iniziare la sua avventura nel mondo del fuoristrada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Yamaha Motor. . Allo Swank Rally di Sardegna 2025 la nostra The Velvet Snake - Francesca D’Alonzo è salita in sella alla nuova WR125R Una moto pensata per chi vuole avventura ma non rinuncia all’agilità: leggera, maneggevole e capace di affrontare t - facebook.com Vai su Facebook
Yamaha presenta la versione 2026 della WR125R. Modello pensato per ingresso nel mondo Adventure dei giovani #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X
Yamaha WR125R 2026 – L’avventura (ri)comincia da qui - Sarà venduta in blu o in nero a un prezzo ancora da definire. Lo riporta red-live.it
La Mia Moto: tutte - La casa di Iwata sfodera una nuova moto da 125 cc compatta e maneggevole, pronta per l'asfalto e per chi vuole iniziare la sua avventura nel mondo del fuoristrada ... Secondo gazzetta.it
Yamaha WR125R 2026, la 125 dual-sport torna in listino con motore VVA e dotazioni aggiornate - Pensata per neofiti e giovani motociclisti, la nuova WR125R si aggiorna restando fedele allo spirito dual- Scrive msn.com